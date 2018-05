Les dépenses militaires mondiales en hausse en 2017

Le 2 mai, le SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) a publié une étude sur l'évolution des dépenses militaires en 2017.

L'année dernière, les investissements de défense ont cumulé à 1 739 Md$, soit une hausse de 1,1% par rapport à 2016.

Les Etats-Unis restent en tête avec 610 Md$ de dépenses en 2017. « Les Etats-Unis ont dépensé plus pour leurs forces armées que les sept pays les plus dépensiers suivants », rapporte le Sipri. Ce poids des Etats-Unis se retrouve au niveau de l'OTAN qui a enregistré 900 Md$ de dépenses en 2017, « soit 52% des dépenses mondiales ».

La Chine, deuxième plus gros investisseur, a, de son côté, enregistré une hausse de 5,6% par rapport à 2016. Le montant de ses dépenses s'établit alors à 228 Md$. L'Inde n'est pas en reste question dépenses militaires, avec une hausse de 5,5% entre 2016 et 2017. Cela permet à New Dehli de passer devant la France au classement mondial et de décrocher la cinquième place.

Au Moyen-Orient, après une chute de ses dépenses militaires en 2016, l'Arabie Saoudite revient sur le banc des pays en hausse, avec un investissement massif de 9,2%. « Avec 69,4 Md$ de dépenses, l'Arabie Saoudite enregistre la troisième plus forte dépense militaire au monde », établit le Sipri. Des hausses significatives ont également été constatées en Iran (+19%) et en Irak (+22%).

Si dans l'ensemble les puissances militaires ont enregistré des hausses de leur dépense, la Russie constitue une exception. Moscou connait la première baisse de ses dépenses militaires depuis 1998, soit une diminution de 20% par rapport à 2016.