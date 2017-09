Les conséquences fâcheuses de la panne de Telkom 1

Un satellite de télécommunications âgé de 18 ans tombé en panne fin août entraîne d'importantes perturbations dans les services bancaires indonésiens.

Telkom 1, le plus ancien satellite de télécommunications de la flotte de l'opérateur PT Telkom Indonesia (il avait été placé en août 1999 sur la position 108° E par une fusée Ariane 42P), a été victime le 25 août d'un mauvais pointage d'antenne. L'incident a notamment entraîné la coupure de près de 15 000 distributeurs de billets et de systèmes de paiement électronique en Indonésie.

Construit par Lockheed Martin sur la base de la plateforme A2100A et conçu à l'origine pour fonctionner durant 15 ans, le satellite avait été jugé apte à rester en service au-delà de 2014, jusqu'à son remplacement par le satellite Telkom 4 (construit par Space Systems Loral), prévu l'an prochain.

Tandis que le constructeur de Telkom 1 et son opérateur cherchent à résoudre la panne (sans beaucoup d'espoirs), les utilisateurs sont progressivement transférés sur d'autres satellites (en particulier Telkom 2 et 3S, placés à 157° E et 188° E), avec l'objectif de rétablir l'ensemble des services avant le 10 septembre.