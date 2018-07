Les Chinook britanniques au Mali

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Les Chinook mobilisés au Mali mèneront principalement des opérations de soutien logistique et de transport de troupes. Ils permettront d' « améliorer la sécurité en déplaçant des troupes par les airs, plutôt que par les voies terrestres où elles sont plus vulnérables », rapporte ainsi le MoD britannique. Les voitures tournantes viendront compléter les moyens des forces françaises qui ne disposent pas d'hélicoptère aussi lourd. Le Chinook peut en effet emporter 10 tonnes de fret ou 55 hommes.

Depuis un peu plus d'une semaine maintenant, trois hélicoptères Chinook britanniques opèrent au Mali. Déployés en soutien des forces françaises engagées dans l'opération Barkhane, les trois voilures tournantes appartiennent à la base aérienne d'Odiham. Outre les hélicoptères, l'armée britannique a également mobilisé 90 militaires.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2018 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.