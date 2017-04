Les C-2 japonais enfin déployés

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Les nouveaux C-2 viendront remplacer la flotte vieillissante de Kawasaki C-1 et de Lockheed Martin C-130H. Au total, 60 C-2 seront nécessaires. Avec ses 44 mètres de long, il dispose d'un rayon d'action de 5,600 km quand il emporte sa charge utile maximale, une trentaine de tonnes.

Cette cérémonie a eu lieu deux jours après l'arrivée de trois C-2 sur la base de Miho. Ces avions de transport, développés par Kawasaki Heavy Industries, sont destinés à opérer dans la zone des îles du sud-ouest du Japon et à des missions de secours en cas de catastrophes à l'étranger. Dix C-2 sont attendus d'ici mars 2021, rapporte la JASDF. « Renforcer notre capacité de transport est une tâche pressante dans l'environnement sécuritaire actuel», rapporte le Colonel Yasuji Kitamura, officier supérieur de la base aérienne de Miho.

