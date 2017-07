Les C-130 belges à nouveau opérationnels

Le ministre belge de la Défense, Steven Vandeput, a confirmé hier que 9 des 11 C-130 dont dispose la Composante Air de la Défense belge sont de nouveau opérationnels. L’Armée belge avait décidé de suspendre de vol sa flotte fin mai suite à une série d’incidents survenus en vol et affectant les commandes de vol. Une décision qui avait créé un certain nombre de difficultés, notamment pour les 4 appareils qui étaient à l’étranger au moment de l’interdiction et qui ont dû être rapatriés. Les deux appareils qui n’ont pas encore été autorisés à reprendre leurs vols sont d’ailleurs actuellement toujours au Congo Brazzaville et au Portugal.

Les causes de ces incidents n’ont pas été déterminées avec certitudes, mais elles pourraient être la conséquence d’un changement d’huile hydraulique fin 2016. La Défense a entrepris de purger les circuits hydrauliques de sa flotte de C-130 et de remettre l’huile qui était précédemment utilisée. Une mesure qui a suffi à ré-autoriser le vol des appareils ainsi traités. Pendant ce temps, la Belgique a décalé un certain nombre de missions et fait appel aux ressources des pays partenaires via le commandement européen du transport tactique (EATC), basé à Eindhoven.

La flotte belge de C-130, assez ancienne mais upgradée et bien entretenue, est très sollicitée autant par la Belgique que par des pays partenaires. Elle sera remplacée à partir de 2019 par 7 A-400M.