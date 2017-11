Les bonnes affaires des aéroports wallons

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

L’aéroport de Liège a quant à lui dans le même temps engrangé un chiffre d’affaires de 27 millions d’euros en hausse de 8% par rapport à 2015. L’aéroport a également engrangé un bénéfice de 1,5 millions dopé par la croissance du trafic fret qui s’est établi à 660.605 tonnes contre 649.830 tonnes un an plus tôt.

En plus de beaux succès commerciaux, les aéroports de Liège et Charleroi affichent aussi des résultats financiers remarquables. L’aéroport de Charleroi a ainsi enregistré en 2016 un chiffre d’affaires de 65,15 millions soit une hausse de 3,73% par rapport à l’année précédente. Son bénéfice s’est quant à lui établi à 1,5 millions au lieu de 1,64 millions l’année précédente. Une bonne santé qui s’explique pas la hausse constante de son trafic qui s’est établi à 7,3 millions de passagers en 2016, soit une croissance de 5%.

