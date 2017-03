Les Bombardier Global en bande Ka

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Le système Internet haute vitesse à bande Ka permet aux passagers à bord des biréacteurs Global de l'avionneur canadien de naviguer sur Internet, de diffuser des médias en ligne et de tenir une vidéoconférence.

Actualité Aviation légère et d'affaires

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.