Les aubes de compresseur du Package C du Rolls-Royce Trent 1000 certifié es

Les aubes ont été depuis certifiées à la fois par l'EASA et la FAA en décembre 2018. Les Rolls-Royce Trent 1000 "Package C" motorisent au total de 170 appareils.

Les problèmes de durabilité du compresseur intermédiaire des Trent 1000 dits "Package C" sont désormais résolus selon Rolls-Royce (voir http://www.air-cosmos.com/nouvelles-inspections-pour-le-trent-1000-109793 ). Le motoriste britannique a précédemment redessinné de nouvelles aubes de compresseur intermédiaire, lesquelles ont fait l'objet d'essais en vol sur le banc d'essais de Rolls-Royce à Tucson dans l'Arizona, aux Etats-Unis.

