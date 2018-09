Les ateliers du Bourget du pôle ASTech Paris Région

Fort du succès des précédentes éditions, le pôle de compétitivité ASTech Paris Région organise le 18 octobre prochain une nouvelle session de ses Ateliers du Bourget avec plusieurs thématiques au programme et un joli panel d'intervenants.

Devenu un lieu de rencontres entre PME et grands groupes, les Ateliers du Bourget créés et organisés par le pôle de compétitivité ASTech Paris Région se dérouleront le 18 octobre prochain. Une nouvelle session ouverte à 9 heures et s'achèvant à 17 heures. Chaque participant choisit deux ateliers d'une demi-journée avec une fois de plus un joli panel d'intervenants comme Harold van den Bossche de MBDA sur le thème "comment travailler entre donneurs d'ordre et PME : le point de vue d'un donneur d'ordre", Jean-Marc Le Peuvedic de Dassault Aviation sur "comment accéder à des financements européens ?" ou entre Vincent Lanotte de Safran sur "la logique d'un grand donneur d'ordre dans le choix de ses fournisseurs". Ils sont douze au total et impossible de tous les citer. Comme d'habitude les équipes du pôle ASTech Paris Région ont bien fait les choses. Chaque atelier réunit 20 participants au maximum, sous le contrôle d'un modérateur pour un débat de plus de deux heures après la présentation du sujet par l'expert.

Pour en savoir plus : www.ateliersdubourget.com