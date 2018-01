Les apports de la mission Proxima avec Léopold Eyharts le 28 janvier à la Villette

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Programme complet et renseignements sur http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-de-la-sante/au-programme/journees-nationales-de-linnovation-en-sante-2018/conferences/

Dimanche 28 janvier de 14h30 à 16h Auditorium de la Cité des Sciences et de l'Industrie 30, avenue Corentin Cariou - 75019 Paris

Loin de la Terre, fini le parapluie anti-radiation avec Nicolas Foray , radiobiologiste et chercheur à l' Inserm

Dans le cadre des Journées nationales de l'innovation en santé, la Cité des Sciences et de l'Industrie accueillera une table ronde consacrée aux enjeux de l’exploration spatiale habitée et aux apports de la mission Proxima.

