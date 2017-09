Les ambitions de la Défense américaine

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

D'après la secrétaire américaine, les priorités fixées de réactivité et de forces modernisées permettront d'atteindre les objectifs posés à l'USAF. « Nous nous devons d'être les plus gros afin d'assurer les missions que l'on nous a confié ».

Enfin, les travaux de R&D ne devront pas être oubliés. Une commission d'étude sera ainsi mise en place afin d'évaluer les défis technologiques à venir pour les forces aériennes et d'envisager les évolutions et travaux à mener sur les 10 à 20 prochaines années.

Au regard des engagements américains, l'enjeu des munitions est également à prendre en compte. « Nous utilisons des munitions essentielles plus vite que nous les produisons », a ainsi déclaré Mme Wilson. Rien que depuis 2014, plus de 54 000 munitions ont été utilisées dans le cadre de l'opération Inherent Resolve au Levant.

La seconde étape se traduira par la formation des membres de l'US Air Force. Les membres d'équipages doivent pouvoir être formés dans des conditions les plus proches de la réalité. Il est nécessaire de les familiariser avec des environnements de combats extrêmes, avec des missions de dissuasion nucléaire et avec des combats de forte intensité, rapporte la secrétaire américaine chargée des forces aériennes.

Sujet sous-jacent de la disponibilité, Mme Wilson souhaite doter de l'USAF de moyens d'actions efficaces, lui permettant de conserver son avance. « La modernisation de notre dissuasion nucléaire stratégique avec le ravitailleur KC-46, le bombardier B-21 et le chasseur F-35 » constituera une première étape. En effet, l'armée américaine dispose d'une flotte d'aéronefs vieillissants. La moyenne d'âge est actuellement de 28 ans, a précisé la secrétaire.

Pour la secrétaire des forces aériennes, l'enjeu majeur de l'USAF est de conserver, voire accroître, sa disponibilité. Cela lui permettra de garder l'avantage sur les forces ennemies et « de gagner chaque combat, à chaque fois », a précisé Heather A. Wilson. Cette supériorité pourra être atteinte grâce à des technologies et capacités d'actions modernisées.

La secrétaire des forces aériennes américaines, Heather A. Wilson, a présenté les chantiers à mettre en œuvre pour préserver la puissance de l'US Air Force. La réactivité de la force et ses moyens d'action sont des questions centrales.

