Les AH-1Z pour Bahreïn

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Cette vente permettra aux Etats-Unis de renforcer leur interopérabilité avec les forces de Bahreïn et d'assurer les moyens de défense du Royaume. La DSCA a ainsi annoncé : « cette vente améliorera les capacités de Bahreïn afin de pouvoir faire face aux menaces actuelles et futures », dans une région où les tensions sont exacerbées depuis quelque temps.

Cette FMS porte également sur les systèmes des AH-1Z et leur armement. Quatorze missiles anti-char Hellfire AGM-114 sont ainsi inclus dans la vente. La formation du personnel pour la maintenance et des équipages est également prévue. Ce soutien technique est prévu pour une durée de 60 mois. Le coût de cette FMS est pour le moment estimée à 911,4 M$.

Le 27 avril, l'agence américaine pour la coopération en matière de défense et de sécurité (DSCA) a annoncé avoir donné son accord pour une FMS portant sur des hélicoptères d'attaque AH-1Z pour le Royaume de Bahreïn. Si ce contrat est accepté par le Congrès, la Royal Bahraini Air Force pourrait alors réceptionner douze appareils.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2018 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.