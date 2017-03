Les aéroports français ont accueilli 186,4 millions de passagers en 2016

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le trafic des passagers commerciaux a été tiré par les bonnes performances des aéroports régionaux (+4,4%) et des aéroports d'outre-mer (+4,7%). La croissance de Roissy CDG a été fortement contrainte par le contexte sécuritaire (+0,3%), contrairement à Paris-Orly qui a connu une croissance de 5,3%.

Cette croissance est néanmoins moins forte que celle de l'ensemble des aéroports européens (+5,1%) et celle des plateformes de la seule Union Européenne (+6,7%).

