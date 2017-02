Les aéroports européens passent la barre des 2 milliards de passagers

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Les aéroports de l'Union européenne connaissent une croissance de trafic de 6,7%. A contrario, les aéroports non communautaires connaissent une baisse de trafic de -0,9%, notamment sous l'effet de la chute subie par les aéroports turcs (-6,6%) touchés par les attentats terroristes et l'instabilité politique du pays.

Pour la première fois de leur histoire, l'ensemble des aéroports européens ont accueilli en 2016 un trafic record de 2 milliards de passagers, soit une hausse de 5,1% par rapport à 2015, selon le bilan annuel de l'association ACI-Europe, regroupant 500 aéroports dans 45 pays. "Les aéroports européens ont accueilli 300 millions de passagers supplémentaires par rapport à 2013, dont 80% sont issus de l'Union Européenne. Sans surprise, cette croissance commence à peser sur les niveaux de capacité, les opérations et les ressources", précise Olivier Jankovec, directeur général de ACI-Europe.

