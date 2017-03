Les aéroports européens font un excellent début d'année

Selon ACI Europe, le trafic passagers des aéroports européens a bondi de 8,9% au mois de janvier.

Alors qu'ils avaient déjà connu une très bonne année 2016 (trafic de 2 milliards de passagers en hausse de 5,1%), les aéroports européens restent leur bonne dynamique et démarrent l'année 2017 avec une hausse de 8,9% de leur trafic passagers.

Le plus fort de la croissance vient de l'Union européenne (+10%) dont les aéroports connaissent une hausse de trafic presque deux fois plus importante que celle des aéroports non communautaires.

Toujours portés par le trafic des compagnies low cost, les aéroports d'Europe centrale et orientale connaissent les plus fortes hausses : Sofia (+43%), Varsovie (+30,5%), Bucarest (+23,8%), Tallinn (+21,7%), Ljiubljana (+21,5%), Vilnius (+17,8%) et Budapest (+17%).