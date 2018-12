Les administrateurs d'Air Berlin réclament 2 Md€ à Etihad Airways

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Bien qu'elle ait cessé ses activités depuis la fin du mois d'octobre 2017, la compagnie allemande Air Berlin fait encore parler d'elle. Le Landgericht Berlin (tribunal régional de Berlin) a fait savoir que les administrateurs de la défunte Air Berlin avait réclamé à Etihad Airways , son ancien actionnaire, le paiement de 500 millions d'euros plus des dommages et intérêts qui monte la somme totale revendiquée à 2 milliards d'euros.

