Les 60 du plan Ambition PME-ETI

La première promotion du plan Ambition PME-ETI lancé par le Gifas au profit de ses adhérents, avec l'appui de Bpifrance, vient de débuter un programme d'accompagnement sur 18 mois.

C'est parti pour 18 mois. Les 60 chefs d'entreprise, qui ont décidé de rejoindre le programme d'accompagnement lancé en juin dernier par le Gifas avec l'appui de Bpifrance, sont désormais dans "l'accélérateur". Une formule qui vise à aider les sociétés à mieux évaluer, cerner leur potentiel de croissance et à élaborer une feuille de route qui se traduira par un nouveau plan stratégique à l'issue de la formation. Et pas question de "chômer" en route. "C'est hyper prenant mais c'est hyper passionnant", raconte Pierre-Jean Leduc, président de Dedienne Multiplasturgy et venu témoigner de son expérience dans un autre "accélérateur" de Bpifrance. Une fois achevée la soirée de lancement en présence du ministre de l'Economie, Bruno Lemaire; les participants du plan Ambition PME-ETI du Gifas ont enchaîné le lendemain avec un premier séminaire et un "diagnostic à 360°".

Objectif : identifier les enjeux de la croissance en vue d'orienter chaque PME vers les outils d'accompagnement les plus adaptés à ses besoins". Avec, jusqu'au mois de mars 2019, cinq autres séminaires sur des thématiques précises comme "savoir se structurer", "savoir se vendre",.....Tout est organisé pour que, dans le même temps, les différents membres de la "promo" puissent se rencontrer le plus possible, soit dans le cadre des séminaires collectifs, soit dans le cadre de rencontres moins studieuses. "Il s'agit non seulement d'avoir le plaisir d'être ensemble mais aussi d'apprendre de l'expérience des uns et des autres", explique François Lepinoy, chef du programme Ambition PME-ETI du Gifas.

Le programme sera aussi l'occasion de rencontrer des chefs d'entreprises d'autres filières, "de se collecter avec des start-up et rencontrer des grands comptes". "Ce programme d'accompagnement est une boîte à outils pour mieux aider les PME à appréhender les problématiques de la filière", indique Eric Trappier, président du Gifas et président de Dassault Aviation. "Il est bon pour une PME de se remettre en cause, de tout remettre à plat. Ce n'est pas un risque, c'est au contraire une force", souligne de son côté Bertrand Lucereau, président du Comité Aéro-PME du Gifas. "Il faut que ces chefs d'entreprise se transforment en éponge, mettent leurs égo de côté et ouvrent leurs neurones pour profiter de ce plan pour que leurs entreprises changent d'échelle, deviennent championnes à l'international", surenchérit Patrick Daher, président du Groupe des équipements du Gifas.