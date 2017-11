Les 10 plus gros contrats Airbus A320 depuis 2011

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Indigo Partners et Airbus ont écrasé le Dubai Airshow 2017 avec cette commande à venir pour 430 appareils de la famille Airbus A320neo. Un nouveau record historique en nombre d'avions achetés en une seule fois vient d'être franchi par Airbus à l'occasion de ce Dubai Airshow . Le précédent était de 250 Airbus A320neo, le 17 août 2015, grâce à une compagnie aérienne indienne dénommée...Indigo. L'occasion donc de revenir sur les dix plus grosses commandes enregistrées par la famille Airbus A320 depuis mars 2011 :

La commande de 430 Airbus A320neo par le fonds Indigo Partners est à ce jour la plus importante jamais enregistrée par le constructeur européen. L'occasion de revenir sur les neuf autres depuis le 8 mars 2011.

