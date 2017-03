Légère baisse du chiffre d'affaires du groupe Lufthansa en 2016

Le groupe aérien allemand Lufthansa a connu un léger retrait de -1,2% de son chiffre d'affaires 2016, à 31,6 Md€, contre plus de 32 Md€ l'année précédente. En revanche, le bénéfice net du groupe a augmenté de 4,6% à près de 1,8 Md€.

"Dans un environnement commercial très exigeant, nous sommes parvenus à maintenir le groupe Lufthansa au niveau des marges records des années précédentes, grâce aux constantes mesure d'ajustements des capacités et plus que tout, de réductions de coûts. Fondés sur ce bon développement financier, tous nos secteurs d'activité se développent positivement sur nos différents marchés. Et grâce à l'élargissement des relations avec nos partenaires, comme l'acquisition totale de Brussels Airlines et la conclusion de l'accord de wet lease avec Air Berlin, nous avons aussi renforcé notre position stratégique", précise Carsten Spohr, PDG du groupe Lufthansa.

"En 2017, il sera nécessaire de continuer à réduire nos coûts. C'est le seul moyen de faire face et de corriger le déclin des revenus unitaires et la remontée des prix du pétrole, et dans le même temps de maintenir et de renforcer notre stabitilité financière et nos capacités d'investissement".