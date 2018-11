Le World Connect d'APG a encore fait carton plein

Pour son dixième anniversaire, la dernière édition du World Connect, qui s'est tenue du 31 octobre au 2 novembre à Monaco, a encore une fois été un immense succès. "Nous avons enregistré 497 participants, dont 72 compagnies aériennes représentées par 84 de leurs dirigeants issus de 50 nationalités différentes. Un record !", déclare Jean-Louis Baroux, fondateur de l'APG World Connect.

Comme toujours, le plateau des intervenants était encore une fois très prestigieux. C'est Jean-François Clervoy, célèbre astronaute français, a lancé l'événement jeudi matin en "emmenant" l'assistance captivée pendant 45 minutes à bord de son vaisseau spatial.

La journée s'est poursuivie avec la venue de Sir Tim Clark, l'illustre Président de la compagnie Emirates, qui a répondu aux questions de la salle et de la chaîne internationale Bloomberg. Parmi les autres intervenants, citons aussi Peter Bootsma, directeur général exécutif délégué Commercial d'Air France-KLM et Marc Rochet, président de Frenchbee, grand spécialiste de l'aérien et habitué de l'événement.

Rappelons qu'APG (Air Promotion Group) est une société mondiale de représentation commerciale spécialisée dans le transport aérien. Elle travaille avec 200 clients et dispose de 111 membres présents dans 176 pays. APG annonce que la prochaine édition se déroulera à la même date en 2019, toujours à Monaco et devrait se pencher sur l'environnement et les droits de trafic.