Le wifi haut débit, un marché de 130 Md$ pour l'aérien en 2035

Une étude réalisée par la London School of Economics and Political Science estime que le service internet haut débit pourrait permettre de générer un revenu supplémentaire de 30 Md$ pour les compagnies aériennes d'ici à 2035.

130 Md$. C'est le montant global du marché que pourrait générer le service internet haut débit pour le transport aérien, selon la première étude réalisée sur le sujet ("Sky High Economics : évaluation des opportunités commerciales en termes de connectivité destinée aux passagers pour le secteur aérien à l'échelle globale) par la London School of Economics and Political Science.

Se fondant sur la base de données IATA et des sources industrielles, l'étude montre que le service d'internet haut débit pourrait générer un revenu supplémentaire de 30 Md$ pour les compagnies aériennes. A l'heure actuelle, seules 53 compagnies aériennes sur environ 5 000 dans le monde proposent une connectivité à haut débit à bord des vols. Grâce à une forte demande de la part des passagers, l'Internet à bord des vols sera la norme sur les vols commerciaux d'ici à 2035. Actuellement, les compagnies aériennes reçoivent 17$ supplémentaires par passager issus des revenus annexes (ancillary revenues) dits "traditionnels", comme les achats hors taxes et les ventes de produits au détail, la nourriture et les boissons servis à bord. Les revenus annexes optimisés par le haut débit devraient rajouter 4$ à ce montant d'ici à 2035.