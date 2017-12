Le turboréacteur Izdeliye 30 équipe désormais le Su-57

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le développement de l'Izdeliye 30 sera très certainement stimulé par les indiens, lesquels exigent un nouveau moteur pour le FGFA, le dérivé russo-indien du PAK FA, et qui ne souhaitent pas voir cette variante équipée de l'actuel AL-41F1.

Le vol de dix-sept minutes a été effectué par le chef pilote d'essais de Sukhoi, Sergeï Bogdan. Pour les essais d'Izdeliye 30, c'est le second prototype du Su57, soit le T-50-2 qui a été utilisé.

Le T-50-2, alias second prototype du Su-57, a effectué le 17 novembre son premier vol équipé du nouveau turboréacteur Izdeliye 30.

