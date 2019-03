Le turbomoteur du Bell 525 a été certifié par la FAA

Le turbomoteur du Bell 525 Relentless, le GE Aviation CT7-2F1, a reçu sa certification de la FAA. Le 2F1 est une variante de la famille CT7, laquelle motorise déjà le Sikorsky S-92 et le Leonardo AW189.

De son côté, le programme Bell 525 a accumulé plus de 1 000 heures de vol et plus de 1 350 de temps de rotation. La FAA a rejoint l'équipe d'essais en vol du Bell 525 en novembre 2018 et est désormais impliquée dans les essais en vol de certification qui se déroulent à Yellowknife au Canada. Dernièrement, les essais de certification neige ont été réalisés à Rome, dans l'état de New York, aux Etats-Unis.

Le dernier Bell 525 dédié aux essais est actuellement à Amarillo, au Texas. L'appareil est employé à la finalisation des essais au sol et devrait voler à la fin mars 2019.