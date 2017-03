Le transport aérien n'a jamais été aussi sûr

Selon IATA (International Air Transport Association), le taux d'accidents aériens (mesuré en accidents pour un million de vols) a baissé à 1.61, contre 1.79 en 2015.

Le transport aérien n'a statistiquement jamais été aussi sûr. "L'année dernière, 3,8 milliards de passagers ont volé en toute sécurité sur 40,4 millions de vols. Le nombre total d'accidents, accidents mortels et victimes sont tous en baisse comparativement à la moyenne des cinq dernières années, ce qui montre que l'aviation continue d'être de plus en plus sûre. Voler est toujours le plus sûr moyen de voyager sur des longues distances. Et la sécurité reste la priorité de tous ceux qui sont impliquées dans le transport aérien. L'objectif est que chaque vol décolle et atterrisse sans incident. Et chaque nouvel accident nous incite à redoubler d'efforts pour y parvenir", a déclaré Alexandre de Juniac, directeur général de IATA.

Le taux d'accident (mesuré en nombre d'accidents pour un million de vols) a baissé à 1.61 en 2016, contre 1,79 en 2015. En 2016, 10 accidents mortels ont fait 268 victimes. Sur les cinq années précédentes, la moyenne était de 13,4 accidents mortels pour 371 victimes.