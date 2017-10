Le trafic aérien mondial a augmenté de 7% en 2016

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Du côté des alliances aériennes, Star Alliance est la plus importante en termes de trafic, avec une part de marché de 38%, suivies de Skyteam (33%) et oneworld (29%).

Les NMA (New Model Airlines), incluant les compagnies à bas tarifs, représentent 28,3% du total des passagers (contre 27,1% en 2015). Les compagnies de réseaux représentent 69,5% du trafic, alors que les compagnies de loisirs contrôlent 2,2% des passagers.

Les cinq premières compagnies mondiales en trafic passagers sont : Southwest Airlines (151,8 millions de passagers), American Airlines (144,2 millions), Delta Air Lines (143,3 millions), China Southern Airlines (114,5 millions) et Ryanair (112 millions).

Géographiquement, la région Asie-Pacifique est la plus importante en trafic, avec une part de marché de 35% et 1,3 milliard de passagers, en hausse de 11,3% par rapport à 2015). Viennent ensuite l'Europe (26%, 992,4 millions de passagers en hausse de 6,1% par rapport à 2015), l'Amérique du Nord (24%, 911,5 millions de passagers,+3%), l'Amérique Latine (7%, 275,1 millions de passagers, +1,8%), le Moyen-Orient (5% de parts de marché, 206,1 millions de passagers, +9,1%), l'Afrique (2%, 84 millions de passagers, +6%).

