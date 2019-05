Le TBM 940 de Daher reçoit la certification de l'AESA

Daher a annoncé le 22 mai 2019 que son nouveau TBM 940 a été certifié par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA). Les livraisons de l'appareil vont pouvoir ainsi commencer.

L'approbation du TBM 940 par l'autorité de navigabilité arrive deux mois après le lancement de l'avion en mars ; 25 commandes ont déjà été enregistrées pour cette version. Les premières livraisons seront destinées à des clients en Europe et en Asie, suivies par l'Amérique du Nord et d'autres marchés à l'issue de la certification par l’administration de l’aviation civile des États-Unis.



Le TBM 940, version de haut niveau de la gamme TBM, se caractérise par l'intégration d'une auto-manette et d’un système de détection de givrage automatique – tous deux installés pour la première fois sur un avion à turbopropulseur de production standard pesant moins de 5,7 tonnes. D'autres améliorations au niveau du style, de l’ergonomie et du confort ont également été apportées à la cabine.



Le système de détection de givrage automatique et les améliorations de la cabine sont également présents dans la version 2019 du TBM 910 d'entrée de gamme. Le cockpit bénéficie des dernières fonctionnalités du poste de pilotage de Garmin : Surface Watch, qui aide le pilote à mieux appréhender la situation dans l'environnement des aéroports ; BARO VNAV, permettant des approches avec guidage vertical lorsque le système d’aide à la navigation WAAS (Wide Area Augmentation System) n'est pas disponible ; et une assistance à l'approche visuelle pour le pilote du TBM dans l'exécution des approches à vue sur les aéroports non contrôlés avec guidage vertical.



L'ergonomie et les fonctionnalités de l'application ont été perfectionnées avec l'introduction de modes d'analyse permettant d'optimiser le vol et le temps de vol, ainsi que l'approche de l’avion, auxquels s’ajoutent de nouvelles fonctions de calcul et de surveillance de la vitesse moyenne.