Le système UTM d'ASD inauguré à Monaco

Lundi 3 juin, ASD (Air Space Drone) a inauguré son système UTM à Monaco. L'entreprise française a ainsi mis au point un système numérique permettant de gérer les vols de drones et de suivre leur évolution. La première mise en œuvre opérationnelle a donc eu lieu à Monaco, avec un test en conditions réelles réalisé le même jour.

