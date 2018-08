Le système Barak-8 d'IAI équipera les corvettes israéliennes

IAI a été sélectionné par la Marine israélienne afin de fournir son système de défense Barak-8.

Israel Aerospace Industries a annoncé le 14 août avoir signé un accord avec la Marine israélienne afin d'équiper les corvettes Sa'ar-6 de systèmes de défense Barak-8. Cette technologie de défense aérienne permettra à Israël de surveiller et défendre sa zone économique exclusive (ZEE) et les installations maritimes et côtières.

Le Barak-8 est ainsi capable de détecter et neutraliser tous les types de menaces aériennes et de suivre plusieurs objectifs à la fois. Ses missiles intercepteurs permettent de détruire les cibles ennemies qu'il s'agisse d'un missile, d'un drone ou d'un avion.

Le système Barak-8, développé par IAI conjointement avec l'industrie indienne, équipe d'ores et déjà la marine indienne.