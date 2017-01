Le Soyouz de Tim Peake entre au musée

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

En France, une seule véritable capsule Soyouz est exposée au grand public : la capsule Soyouz T-6, utilisée par Jean-Loup Chrétien lors de la mission PVH en 1982, est présente au musée de l'Air et de l'Espace du Bourget depuis 1983.

La capsule avait été lancée depuis le cosmodrome de Baïkonour (Kazakhstan), le 15 décembre 2015. Tim Peake accompagnait à cette occasion le Russe Youri Malentchenko et l'Américain Tim Kopra. L'amarrage à la station avait du être effectué manuellement.

Le Science Museum de Londres a fait l'acquisition au début du mois de décembre dernier du vaisseau russe Soyouz TMA-19M, qui a servi à la mission Principia de l'astronaute britannique de l'ESA Tim Peake, pour un séjour de six mois à bord de l'ISS. A cette occasion, Air & Cosmos avait d'ailleurs publié un numéro spécial ISS.

