Le soutien des européens pour la construction d'une Défense commune

Cet annuaire statistique de la Défense étudie également les exportations françaises de matériels de guerre, qui participent à la balance commerciale. Ainsi, en 2016, 23% des livraisons se sont destinées aux pays membres de l'UE, 22% à l'Asie, 21% à l'Afrique et 17% au Proche et Moyen-Orient.

Par ailleurs, l'annuaire statistique s'intéresse à la répartition des dépenses militaires sur la scène internationale. L'UE représente que 14% des investissements mondiaux, soit 246 Md$, loin derrière l'Amérique du Nord avec 626 Md$ (37% des dépenses mondiales) et la région Asie - Océanie avec 450 Md$ (27%). Au sein de l'OTAN, la France consacre 1,8% de son PIB à la Défense, derrière les Etats-Unis (3,3%), le Royaume-Uni (2,2%) et la Pologne (2%).

La construction d'une Europe de la Défense est encore plus largement soutenue en France avec 80% des interrogés s'exprimant en faveur de ce projet. En Allemagne, cela passe à 85%. D'après les sondages, plusieurs priorités sont fixées à la Défense européenne. La première, selon 56% des français, est une participation commune aux OPEX. Cet enjeu reste largement en tête, car la seconde action à mener en commun, à savoir le développement d'unités armées mixtes, n'a été approuvée que par 16% des interrogés. Les deux dernières actions qui pourraient être menées dans un cadre communautaire sont le développement d'une industrie d'armement européenne (6%) et l'achat d'équipements en commun (4%).

L'édition 2017 de l'annuaire statistique de la Défense a été publié par le Ministère des Armées et le secrétariat général pour l'administration. Il met notamment en avant que plus de 75% des européens sont en faveur d'une défense européenne.

