Le Sikorsky Boeing SB1 Defiant vole pour la première fois

C'est le 21 mars 2019 que N100FV, le démonstrateur technologique Sikorsky Boeing SB1 Defiant, a volé pour la première fois. Pendant une trentaine de minutes, l'appareil à rotor contrarotatif a évolué sans jamais quitter la proximité du sol, et sans se servir de son hélice propulsive.

Développé dans le cadre du programme FVL, acronyme de FutureVertical Lift, ce denier vise, à l'horizon 2030, à fournir à l'US Army une toute nouvelle flotte de machines deux fois plus rapides que les hélicoptères actuellement en service et disposant d'une autonomie également accrue. Face à Sikorsky-Boeing, Bell et son V-280 (http://www.air-cosmos.com/le-bell-v-280-valor-au-terme-d-une-annee-d-essais-en-vol-118395).

Selon le calendrier initial, le démonstrateur technologique de Sikorsky-Boeing aurait dû voler voici deux ans. Mais l'US Army a demandé au tandem formé par les constructeurs aéronautiques d'inclure une technologie de placement automatique de fibres pour la production des pales du rotor principal, ce qui explique ce retard, qui n'en est donc pas un mais bien plutôt un report.

Ainsi, d'un premier vol programmé en 2017, l'appareil ne vole que cette année, en 2019. Sikorsky et Boeing espéraient le faire voler avant la fin de 2018, mais la date a été reportée pour permettre la réalisation d'essais au sol.

Le Sikorsky-Boeing SB-1 fait appel à une configuration mêlant rotor co-axial contrarotatif et hélice propulsive à pas variable, qui devrait permettre à l'appareil d'être à la fois agile et rapide, avec de puissantes accélérations et décélérations.

Reste que la compétition ne fait que commencer. Defiant ou Valor, la question n'a pas encore été tranchée...