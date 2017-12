Le Sénégal réceptionne les derniers Mi-24

L'entreprise polonaise WZL-1 (Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1) a annoncé avoir remis aux forces sénégalaises, le 30 novembre, les deux derniers hélicoptères Mi-24 modernisés. Au total, Dakar a reçu trois voilures tournantes entièrement rénovées.

Les deux appareils ont rejoint le Sénégal à bord d'un Antonov russe An-124. Le premier Mi-24 avait été remis aux forces aériennes du pays en février dernier, après la réussite du vol d'essai mené un mois plus tôt, le 12 janvier.

WLZ-1 s'est entièrement chargé des rénovations des aéronefs. L'entreprise se charge ainsi de la « réparation, de la maintenance et de la modernisation » d'hélicoptères, d'avions de combat, d'avions d'entraînement et de moteurs de fabrications russe et polonais. Elle travaille principalement avec la Pologne et sa flotte aérienne afin de la maintenir au meilleur niveau. L'objectif est « d'assurer la meilleure opérabilité de la flotte d'aéronefs des forces aériennes polonaises », rapporte WLZ-1. Sur le plan de l'export, l'entreprise ne travaille que sur des hélicoptères Mil, qu'elle se charge de rénover.