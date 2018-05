Le Sénat adopte le projet de LPM

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Désormais, le projet de loi de programmation militaire doit « être examiné en commission mixte paritaire », rapporte le Ministère des Armées. Florence Parly s'est montrée confiante pour cette phase d'examen, qui sera conduit « avec un seul et même objectif qui dépasse nécessairement le débat partisan : la remontée en puissance des Armées françaises dans un environnement stratégique en constante mutation », annonce le MinArm.

Parmi les apports, le Sénat a porté une attention particulière sur les ressources de la défense, « notamment en instaurant une clause de sauvegarde en cas de hausse des cours du pétrole et en protégeant les ressources des armées par rapport à un éventuel service national universel », explique-t-il.

Mardi 29 mai, le Sénat a adopté avec une très large majorité le projet de loi de programmation militaire 2019-2025. Les sénateurs ont complété la LPM avec certains apports, notamment dans le but de soutenir les hommes et les femmes du Ministère des Armées.

