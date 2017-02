Le second Lockheed Martin T-50A vole

Ce sont désormais deux Lockheed Martin T-50A qui évoluent dans les cieux au-dessus de Greenville, en Caroline du sud. Le second T-50A a effectué son premier vol le 20 février.

Un an plus tôt, en février 2016, Lockheed Martin a annoncé son intention de proposer le T-50A dans le cadre de la compétition APT (Advanced Pilot Training, APT, entraînement pilote avancé) et d'effectuer l'assemblage final de son T-50A FACO (Final Assembly Check Out) ainsi que son contrôle à Greenville.

L'avionneur a précédemment dévoilé son T-50A FACO ainsi que sa chaîne d'assemblage de Greenville en août 2016.