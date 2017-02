Le second Gulfstream G600 a décollé

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Le premier G600 a volé pour la première fois le 17 décembre 2016 et a accumulé 150 heures de vol en l'espace de 22 vols, "sans aucune irrégularité due à la maintenance" souligne l'avionneur. Cet appareil effectue actuellement ses essais de couplage aéroélastique et poursuit l'exploration de son enveloppe de vol. Gulfstream a par ailleurs récemment effectué les essais statiques sur l'appareil condamné au sol.

Le programme d'essais en vol du Gulfstream G600 vient de voir un second appareil rejoindre le premier. Ce deuxième G600 a réalisé son premier vol le 24 février, au cours d'un vol inaugural qui a duré quatre heures et vingt-six minutes.

Actualité Aviation légère et d'affaires

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Ingénieur(e) Développement Logiciel et Mesures pour Bancs de Tests - H/F

Software Specification and Verification Engineer (SVE) on a Galileo Mission System Element - H/F

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.