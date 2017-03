Le second Bombardier Global 7000 a pris son envol

FTV2, le deuxième avion d'essais de Bombardier du programme d’avions Global 7000 et Global 8000 a effectué son premier vol. La mise en service du biréacteur d’affaires Global 7000 devrait avoir lieu comme prévu au second semestre de 2018.

Surnommé « le puissant », le deuxième véhicule d’essais en vol est conçu pour mettre à l’essai les systèmes de bord de l’avion, y compris ses systèmes de propulsion, électriques et mécaniques. Le vol s'est étendu sur une durée de 4 heures et 28 minutes.

Le commandant de bord Jeff Karnes, assisté par J.R. Marcolesco, copilote, et par Ben Povall, ingénieur d'essais en vol, ont décollé des installations de Bombardier à Toronto. Ce premier vol a également permis de vérifier la performance de l’avion à haute altitude, le deuxième véhicule d’essais en vol ayant atteint 13 106 m (43 000 pieds), comme prévu.

« Le vol réussi du premier véhicule d’essais en vol (FTV1) en novembre 2016 a ouvert la voie au vol en douceur du deuxième appareil d’essais», a déclaré Michel Ouellette, vice-président du programme d’avions Global 7000 et Global 8000.

Cet appareil est plus spécifiquement réservé aux essais des systèmes de bord. Les données recueillies par le deuxième véhicule d’essais en vol vont enrichir les résultats déjà obtenus par le biais des bancs d’essais, ainsi que le banc intégré d’essais et de certification des systèmes (ISCTR), et des vastes essais en vol réalisés par le premier véhicule d’essais en vol.