Le Royaume-Uni commande ses premiers P-8A Poseidon

Selon un communiqué paru sur le site de Boeing le 3 avril 2017, les Etats-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni ont passé commande pour 17 P-8A Poseidon. Il s'agit d'une première pour la Royal Air Force britannique.

D'une valeur de 2,2 milliards de dollars, ce contrat passé avec Boeing, permettra au Royaume-Uni d'obtenir ses deux premiers P-8A Poseidon. Avions de patrouille maritime, ils viendront remplacer les Nimrod MRA4, retirés en 2010 à la suite de coupes budgétaires majeures. La livraison des Boeing à la RAF britannique devrait avoir lieu en 2019.

Les 15 autres appareils seront répartis entre l'armée de l'air australienne, qui en recevra 4, et la marine américaine, qui en a commandés 11. Ils viendront compléter la flotte existante de 53 P-8A de la marine américaine. L'Australie, de son côté, multiplie par 3 ses moyens, passant de 2 à 6 Poseidon.

Le contrat inclut également une option pour 32 avions de patrouille maritime supplémentaires. La valeur totale du contrat, toutes options incluses, s'élève alors à 6,8 milliards de dollars. « Le P-8A offre les capacités les plus avancées au monde en termes de lutte anti-sous-marine et de lutte au-dessus de la surface, de renseignement, de surveillance et de reconnaissance », précise le communiqué de l'industriel américain.