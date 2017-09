Le Rolls-Royce Trent XWB-97 est certifié

Le turboréacteur Rolls-Royce Trent XWB-97 vient d'obtenir sa certification européenne.

Le turboréacteur double-flux Rolls-Royce Trent XWB-97, dernière et plus puissante version en date du Trent, a reçu sa certification aujourd'hui, laquelle devrait conduire à une entrée en service plus tard cette année.