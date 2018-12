Le retour sur Terre du Soyouz MS-09 marque la fin de la mission Horizons

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Après ce second séjour orbital, @Astro_Alex cumule 362 jours dans l’espace. Il monte ainsi sur la première marche du podium européen, à la place de son compatriote Thomas Reiter (350 jours, en deux missions).

A la descente de l’avion, visiblement en grande forme et sans aucune assistance pour se tenir debout et marcher, il a notamment déclaré : « L’atterrissage a été bien mieux que la dernière fois. »

Le soir même de son retour sur Terre, l’astronaute allemand rejoignait (via la Norvège) le Centre européen des astronautes , à Cologne (Allemagne), dans le cadre du Retour direct.

La mission Horizons aura duré 196 jours, 17 heures et 49 minutes (3 152 orbites).

A bord du même vaisseau, le 8 juin dernier , le trio avait rejoint la Station spatiale internationale et participé aux Expeditions 56/57. Pour sa part, Alexander Gerst a mené plus de soixante expériences scientifiques européennes, certaines en liaison avec le Cadmos , le centre de contrôle du Cnes basé à Toulouse .

C’est comme prévu à 5 h 02 UTC le 20 décembre que s’est posé (en douceur) dans les steppes du Kazakhstan le Soyouz MS 09 , occupé par le Russe Sergueï Prokopiev , l’Allemand Alexander Gerst et l’Américaine Serena Aunon-Chancellor .

Les trois membres des Expeditions 56/57 se sont posés sans encombre dans les steppes du Kazakhstan, au terme d’une mission d’un peu plus de 196 jours.

