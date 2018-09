Le retour de l'Amérique

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Josh Cassada ( sélectionné en 2013) et Sunita Williams (2 séjours à bord de l’ISS) pour le premier vol opérationnel du Starliner vers l’ISS.

Eric Boe ( 2 vols navette), Chris Ferguson ( 3 vols navette) et Nicole Mann ( sélectionnée en 2013), pour le premier vol d’essai du Starliner

Victor Glover ( sélectionné en 2013) et Michael Hopkins ( 1 séjour à bord de l’ISS), pour le premier vol opérationnel du Crew Dragon vers l’ISS

Bob Behnken ( 2 vols navette) et Doug Hurley ( 2 vols navette), pour le premier vol d’essai du Crew Dragon

Soit sept hommes et deux femmes, pour la plupart dotés d’une solide expérience spatiale :

Actuellement développées par SpaceX et Boeing dans le cadre du programme Commercial Crew de la Nasa , elles doivent permettre aux Etats-Unis de retrouver leur capacité d’envoyer des hommes dans l’espace par leurs propres moyens, inexistants depuis l’arrêt de la navette spatiale, en juillet 2011.

Neuf astronautes américains qui ont été retenus pour participer, courant 2019, aux premiers vols commerciaux des capsules Crew Dragon et CST-100 Starliner .

Neuf astronautes américains doivent effectuer l’an prochain les premières missions des capsules privées Crew Dragon et CST-100 Starliner. Ils ont été présentés en grande pompe le 3 août au Centre spatial Johnson de Houston (Texas).

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2018 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.