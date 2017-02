Le Raptor se pose en Australie

Les trois premiers des 12 F-22 Raptor déployés en Australie, sont arrivés le 10 février sur la base de Tindal de la Royal Australian Air Force. L'objectif : mener des exercices et des missions de formation avec les Forces australiennes dans le cadre de l' Enhanced Air Cooperation Initiative, prévu par l'accord de défense américano-australien. Ce déploiement avait été annoncé en décembre dernier par l'amiral Harry Harris (relire ici), sur fond de montée de tension avec la Chine. Outre le fait que Washington déploie son chasseur le plus puissant, la ministre australienne de la Défense, Marise Payne, a qualifié de « plus importante et plus longue rotation d'avions de cinquième génération en Australie ». Les 12 F-22 devraient ainsi rester plusieurs semaines dans le pays, ils sont accompagnés de 190 militaires américains. Les Etats-Unis ont renforcé leur présence ces dernières en Australie avec le déploiement de plus de 1000 Marines équipés notamment de V-22 Osprey.