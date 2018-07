Le Raid Latécoère, un défi relevé par un équipage handicapé.

Le centenaire de l’ancienne ligne aérienne Aéropostale créée par Georges Latécoère en 1918 va acceuillir pour la première fois un avion équipé avec à son bord deux pilotes handicapés, Eric DABAS et Jean Michel SECONDY. Une aventure de 56 heures de vols sur une distance de 9000 km aller retour en 19 jours de Toulouse à St Louis du Sénégal.

"Nous sommes deux pilotes très motivés et passionnés par l’aéronautique. Un peu comme à la creation de l’Aéropostale, cela semblait impossible car jamais réalisé mais ils l’ont fait. Notre accident de la route nous a rendu plus fort et tenace. Afin de relever ce défi, nous avons besoin de financement et transformer notre handicap en un vecteur de performance, de dépassement de soi, de réussite et de solidarité.

Pour cet événement aéronautique majeur, Le Raid Latécoère va partager la culture francaise avec l’Afrique du Nord, mais également avec tous les Français par l’intermédiaire de la chaine ARTE qui retransmettra deux quotidiennes (12h et 20h) du 27 septembre au 13 octobre 2018.

Partagez et communiquez comme Air et Cosmos à cette aventure en nous aidant à réunir la somme de 17 000 € sur :

https://www.leetchi.com/c/solidarite-de-eric-et-jean-michel

où appelez au 06 10 746 636.