Le quatrième prototype de l'Embraer E190-E2 vole

Embraer a fait décoller vendredi 17 mars le quatrième prototype de son E190-E2, vol qui s'est déroulé pendant deux heures, sans aucun accroc. L'appareil est essentiellement destiné à des essais réalisés en cabine, comme les essais d'evacuation, de confort et d'acoustique interne.

L'appareil, au numéro de série 20.004, rejoindra la flotte des trois autres prototypes d'E190-E2 qui ont accumulé jusqu'alors plus de 650 heures de vol. Le premier E190-E2 devrait être livré au cours du premier semestre de 2018 et la compagnie aérienne de lancement sera Wideroe, soit la plus grande compagnie aérienne régionale norvégienne.

"Au niveau de la campagne de certification, Embraer a déja gelé la configuration aérodynamique, nous avons également terminé certains essais tels que l'évaluation des qualités de vol, le décollage et l'atterrissage de pistes courtes, les performances en termes de vitesse ascensionnelle, la stabilité du train d'atterrissage... Bientôt nous nous attaquerons aux essais de qualités de vol à grande vitesse, de couplage aéroélastique, de givrage naturel", a commenté Carlos Affonso, directeur général de la division avions commerciaux d'Embraer.