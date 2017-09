Le quatrième Global 7000 a décollé

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Avec son autonomie de 7 400 nautiques (13 705 km) à Mach 0,85, le Global 7000 pourra transporter huit passagers sans escale de Londres à Singapour ou de Dubaï à New York avec une vitesse maximale opérationnelle de Mach 0,925. Bombardier a pour objectif de réaliser la certification de type de son appareil en 2018.

FTV3 se joint à un programme d’essais qui a débuté en novembre 2016. Surnommé le « navigateur », cet appareil servira aux essais des performances du système avionique évolué et du système électrique. C’est également le premier avion de série à être doté d’un affichage tête haute double.

Avec son autonomie de 7 400 nautiques (13 705 km) à Mach 0,85, le Global 7000 pourra transporter huit passagers sans escale de Londres à Singapour ou de Dubaï à New York avec une vitesse maximale opérationnelle de Mach 0,925. Bombardier a pour objectif de réaliser la certification de type de son appareil en 2018.

Il rejoint ainsi FTV3, qui a effectué son premier vol en mai 2017, qui lui sert aux essais des performances du système avionique évolué et du système électrique. C’est également le premier avion de série à être doté d’un affichage tête haute double.

FTV4 se joint à un programme d’essais qui a débuté en novembre 2016. Surnommé l'architecte, cet appareil servira aux essais de validation de l’intérieur en plus de confirmer le confort, la connectivité à bord.

FTV4, le quatrième Bombardier Global 7000, a décollé pour la première fois le 28 septembre 2017. Cet appareil servira aux essais de validation de l’intérieur en plus de confirmer le confort et la connectivité à bord.

Actualité Aviation légère et d'affaires

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.