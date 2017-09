Le Qatar s'engage sur 24 avions de combat Eurofighter Typhoon

Le Qatar vient de signer une déclaration d'intention sur l'achat de 24 avions de combat Eurofighter Typhoon après avoir récemment commandé 75 Boeing F-15 et 24 Dassault Rafale.

Le Qatar continue de muscler sa Force aérienne. Le ministre d'Etat à la Défense qatari Khaled ben Mohamed al-Attiya et son homologue britannique, Michael Fallon, ont conjointement signé ce 17 septembre à Doha une déclaration d'intention portant sur l'achat de 24 avions de combat Eurofighter Typhoon. Ce contrat à venir va donner plus d'oxygène à la ligne de production de cet appareil conçu et développé par Airbus, BAE Systems et Leonardo. Avec pour le missilier MBDA d'autres contrats supplémentaires au Qatar. Les Eurofighter Typhoon vont s'ajouter aux 24 Dassault Rafale en 2015 et aux 75 Boeing F-15. Le Qatar s'apprête à devenir le quatrième client au Moyen-Orient de l'Eurofighter Typhoon après l'Arabie Saoudite, le Sultanat d'Oman (12 exemplaires) et le Koweït (28).