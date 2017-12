Le Qatar reprend 12 avions de combat Dassault Rafale

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le Qatar a profité de la visite d'Etat du Président de la République française, Emmanuel Macron, pour lever l'option sur 12 avions de combat Dassault Rafale . Transformés en achats fermes, ces Dassault Rafale porteront à terme le parc de l'Armée de l'Air qatarienne à 36 exemplaires. Le contrat signé en mai 2015 entre l'Etat du Qatar et Dassault Aviation portaient sur l'acquistion de 24 Rafale dont six en version biplace. Pour Dassault Aviation, cette nouvelle commande représente l'équivalent d'une année de production supplémentaire.

