Du 11 janvier au 5 février 2017, l'artiste bayonnais Bertrand Dezoteux expose son projet « En attendant Mars », qu'il a conçu durant une résidence d'un an à l'Observatoire de l'Espace du Cnes, en 2016.

Agé de 33 ans, l'artiste bayonnais Bertrand Dezoteux était le lauréat 2015 de la section art contemporain du prix Audi Talents Awards. Grâce au programme d’accompagnement du prix et sa résidence au Cnes, il a travaillé durant un an, en 2016, sur son projet « En attendant Mars ». Celui-ci est directement inspiré par la mission de simulation de mission longue durée Mars500, menée à Moscou en 2010-2011 avec un équipage international. Le résultat, qui mêle théâtre de marionnettes filmé et réalité documentée, est exposé à l'éphémère Galerie Audi talents (ouverte à Paris en octobre 2016), du 11 janvier au 5 février 2017.

« En attendant Mars », de Bertrand Dezoteux

Du 11 janvier au 5 février 2017 à la Galerie Audi talents (23, rue du Roi de Sicile - 75004 Paris)

Entrée libre et gratuite, du mercredi au dimanche de 11h à 19h et le jeudi jusqu'à 22h