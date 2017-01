Le Président Hollande en visite en Irak

L'opération Chammal est à l'honneur en ce début d'année. Le Président de la République a débuté une visite ce 2 janvier à Bagdad. Il a ensuite été reçu à Erbil, la province autonome kurde. Il a rencontré le Président irakien Fouad Massoum et le premier ministre Haïdar Al-Abadi. Il s'agit de sa seconde visite dans la région, la dernière datant de septembre 2014.

« A ce jour, 6130 soldats irakiens ont été formés par les militaires français depuis mars 2015 » a déclaré le Président français qui s'est également rendu sur la ligne de front de Mossoul. « les résultats sont là : Daech est sur le recul et la bataille de Mossoul est engagée » a t-il déclaré, très confiant, alors que sur le terrain, la situation demeure tendue. Les troupes de Daech font preuve de « combativité dans ses modes d’action et résilience dans le soutien logistique de ses combattants » nuance un communiqué de l'Etat-major des armées français. Des conditions météo défavorable ont gêné l'avancée des troupes au sol et limité les interventions des appareils de la coalition. Depuis le 19 septembre 2014, la France a mené au total 5 729 vols en Irak et en Syrie et réalisé 1 061 frappes sur Daech, déconstruisant 1 762 objectifs détruits.



Le Ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian est également sur place. Il a passé la soirée du 31 décembre sur la base H5 en Jordanie, d'où partent les Rafale français, avant de rejoindre François Hollande.

Le déploiement français aujourd'hui dans l'opération Chammal s’élève à 1200 militaires. Outre les missions de formations, ce sont 14 Rafales et quatre canons de 155 mm Caesar que la France a déployé, renforcé ponctuellement par un ATL2, un ravitailleur C-135Fr et un Awacs.