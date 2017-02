Le premier TBM 930 basé en Asie entre en service

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

L'homme d'affaires est allé chercher son nouveau TBM à Tarbes et a rallié Bangkok après un voyage de 10 930 km avec des escales à Corfou (Grèce), Akaba (Jordanie), Fujaïrah (EAU) et Nagpour (Inde). L'appareil a parcouru la distance à une vitesse de croisière de 515 km/h avec une consommation moyenne de 159 l par heure.

Daher a annoncé l'entrée en service du premier TBM 930 basé en Asie. L'appareil a été livré en décembre à Anutin Charnvirakul, qui possédait par le passé un TBM 850. Le TBM 950 est le quatrième membre de la famille TBM depuis son lancement voici 26 ans. Lancé en avril 2016, l'appareil se caractérise par son avionique Garmin G3000, son cockpit reconfiguré, ses sièges redessinnés et un nouvel intérieur.

