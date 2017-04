Le premier radar Searchmaster de série sort d'usine

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le Searchmaster est destiné à la surveillance maritime. Selon Thales, il s'agit du seul radar au monde capable d'effectuer à la fois des missions de lutte anti sous-marine, lutte au dessus de la surface, surveillance maritime, surveillance terrestre et soutien aérien tactique, le tout sans compromis. C'est à dire avec un niveau de performance égal pour l'ensemble des missions. Thales met également en avant la légèreté du radar qui ne pèse que 80 kg.

Thales a annoncé la sortie d'usine en mars 2017 du premier radar Searchmaster. Le système a été accepté par un client export non dévoilé. Rappelons qu'en mars 2016, un Memorandum of Understanding (MoU) avait été signé avec le Qatar pour l'acquisition de ce système. Thales précise par ailleurs que "la production de série du radar multi-rôle a été lancée en 2016 sur son nouveau Campus à Bordeaux."

